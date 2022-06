Sabato di proteste contro il caro-prezzi a Londra: "I Tory paghino questa crisi"

I manifestanti sventolano un opuscolo informativo per reclamare il mancato rimborso delle tasse comunali pari a 150 sterline,bonus che servirebbe per sostenere i costi dell'energia e che mai sono stati ancora inviati a migliaia di famiglie inglesi e gallesi che ne hanno fatto richiesta. Alcuni manifestanti hanno portato striscioni con la scritta "taglia la guerra, non il benessere" e "porre fine alla povertà energetica, isolare le case ora".

Boris Johnson e altri ministri trattano i lavoratori come Oliver Twist dicendo loro di non osare chiedere un aumento di stipendio dignitoso. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è che i salari siano ridotti. Non possiamo essere un paese in cui gli infermieri devono usare i banchi alimentari per cavarsela

O'Grady accusa il governo di voltare le spalle a coloro che hanno fatto tali "straordinari sacrifici" continuando a lavorare anche durante l'emergenza Covid. E' "straziante" sentire come i lavoratori lottano, senza una rete di sicurezza su cui ripiegare. La crisi salariale mostra pochi segni di rallentamento e i conservatori sono ormai il "partito dei tagli agli stipendi", e racconta di aver sentito una storia "straziante" di bambini che tenevano parte del pranzo scolastico da portare a casa per la cena serale.

Boris Johnson che è in Ucraina per dare il suo sostegno a Zelensky sta "cinicamente abbandonando" il suo impegno per un'economia ad alto salario, ha affermato. “Lui e altri ministri trattano i lavoratori come Oliver Twist dicendo loro di non osare chiedere un aumento di stipendio dignitoso. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è che i salari siano ridotti. Non possiamo essere un paese in cui gli infermieri devono usare i banchi alimentari per cavarsela".