Salario minimo, la Germania lo alza a 12 euro l'ora

La Germania alza il salario minimo. Attualmente fissato a 9,82 euro, salirà a 10,45 il primo luglio per arrivare a 12 euro l'ora in ottobre. Il provvedimento, una promessa elettorale del cancelliere tedesco, il socialdemocratico Olaf Scholz, è stato approvato oggi in via definitiva dal Bundesrat, la camera alta del parlamento tedesco. Al tempo stesso la remunerazione massima mensile per i cosiddetti 'mini job' salirà in ottobre da 450 a 520 euro.

La scorsa settimana il Consiglio europeo ha reso noto che i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27.

La direttiva, spiega il Consiglio, si limita a stabilire procedure per assicurare l'adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione collettiva per stabilire i salari e ad aumentare l'accesso effettivo alla tutela del salario minimo per i lavoratori che vi hanno diritto in base al diritto nazionale.