Salvini insiste sul viaggio in Russia: "I contatti proseguono"

"I contatti continuano": il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto così a una domanda sul suo viaggio in Russia. "Se devo chiedere il cessate il fuoco, lo devo chiedere alla Russia che ha iniziato il conflitto. L'ho fatto e lo rifarò con trasparenza senza chiedere nulla in cambio perché questo è l'interesse nazionale italiano. Chi lavora per la pace fa il bene dell'Italia chi insulta, critica e parla solo di armi e guerra fa il male dell'Italia. Io - ha poi rivendicato - ho il diritto dovere di incontrare tutti e spero che anche altri capi di partito lo stiano facendo"

Poi a proposito di una possibile indagine del Copasir commenta: "E' ridicolo e oltraggioso che ci sia chi minaccia e intimidire. Che il Copasir ritenga di indagare su cosa fa il segretario della Lega e chi incontra, per altro avendolo raccontato in TV e sui giornali sono intimidazioni inaccettabili. Oggi ho sentito i vertici dei servizi di sicurezza - dichiara - e smentiscono qualsiasi approfondimento, indagine, inchiesta. Fortunatamente - ha aggiunto - siamo in un Paese libero e per la pace a testa alta incontro tutti".