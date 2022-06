Scala, squilla un telefonino durante il concerto, Chailly lo interrompe: ''Risponda pure"

Questa sera, alla Scala di Milano, durante la seconda replica del concerto di Cori e sinfonie verdiane diretto da Riccardo Chailly, un telefonino è squillato insistentemente proprio nel momento di maggiore emozione, il coro 'Patria oppressa' da Macbeth.

Il maestro ha interrotto l'esecuzione e si è rivolto al disturbatore gelandolo: "Risponda pure, noi riprendiamo dopo". Poi al pubblico: "Vedete amici, siamo in molti in questo grande viaggio Verdiano con l'orchestra e il coro della Scala, ma non siamo soli perché stiamo realizzando un'incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più. E' una cosa importante. 'Patria oppressa' con l'ostinato del telefonino non è possibile". Poi, dopo un lungo applauso del pubblico, ha ripreso da capo l'esecuzione.