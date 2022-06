Scene da un matrimonio: le nozze di Britney Spears fanno impazzire il web

Social, condiviso, riproposto, oggetto di post e meme, risate e battute, esposto alle critiche.

Paragonato a matrimoni meno noti ma in comune con essi lo scarso buon gusto, a poche ore dalla loro pubblicazione e complici outfit decisamente in bilico tra l'eccessivo e il pacchiano delle invitate, le foto del terzo “sì lo voglio” pronunciato dalla cantante di “Baby one more time” hanno fanno il giro del mondo.

Assenti famigliari e parenti, Britney Spears è tornata all'altare in un matrimonio con tanto di cornice da favola e derive trash che hanno mandato in visibilio tutti, fan e non solo.

A dare quel tocco di suspance all'evento, l'irruzione di Jason Alexander che si è presentato alla festa al grido di “Britney mi ha invitato qui”. Prontamente fermato dalla security, il fatto che abbia documentato il tutto con una diretta su Instragram ha fatto sollevare il ragionevole dubbio che sia stato tutto architettato apposta per alzare il livello di attenzione sull'evento.

Tra gli invitati di una cerimonia intima celebrata in stile extra pop Paris Hilton, Maria Menounos, Selena Gomez, Madonna (adornata da un vistosissimo paio di occhiali da sole neri iper avvolgenti), Donatella Versace e Drew Barrymore.