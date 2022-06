Sciopero per i buoni pasto: oggi bar, supermercati e alimentari non accetteranno i ticket

Secondo gli esercenti il governo deve rivedere alcune regole per superare un sistema che impone commissioni non eque, le più alte d’Europa, che si avvicinano fino al 20 per cento del valore nominale del buono pasto. Il sistema dei buoni pasto parte infatti dallo Stato che, tramite la sua concessionaria per gli acquisti Consip, spesso accetta sconti su bandi di miliardi di euro da parte delle società che emettono i buoni pasto, a loro volta le imprese private sono interessate ad avere clienti importanti, come per esempio la Pubblica Amministrazione. A rimetterci sarebbero gli esercenti che quando ricevono il buono pasto che il dipendente ha ricevuto dal suo datore di lavoro, dal valore di sei euro circa, e lo vanno a riscuotere notano che il suo valore nominale è inferiore del 10 per cento.

Il fenomeno dei buoni pasto in Italia è sempre più esteso: ogni anno in Italia vengono utilizzati oltre 516 milioni di buoni pasto da quasi 3 milioni di lavoratori. Un giro d’affari da 3,2 miliardi di euro.

150mila gli esercizi commerciali convenzionati con almeno un distributore di ticket ristorativi e il 40 per cento dei loro introiti sono legati proprio all’utilizzo dalle pause pranzo dei lavoratori. Per le aziende il sistema dei buoni pasto conviene perché in questo modo evitano i costi della gestione di una mensa interna. Hanno anche un vantaggio fiscale: sono deducibili dal reddito d'impresa, visto che l’Iva al 4 per cento è detraibile. C’è anche un significativo vantaggio per i dipendenti. Il buono, infatti, è esente da tassazione se entro i sette euro, mentre i soldi in più in busta paga non lo sarebbero. Liberi professionisti e lavoratori autonomi possono dedurre dal reddito fino al 75 per cento del valore del buono pasto, con Iva detraibile al 10 per cento e fino al 2 per cento del fatturato.

A questo punto la richiesta passa al governo: gli esercenti si aspettano una riduzione delle commissioni. Altrimenti la protesta di oggi, avvertono, non sarà isolata.