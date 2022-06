Gruppi armati si sono scontrati violentemente ieri sera nella capitale libica Tripoli. Spari ed esplosioni sono stati uditi in diversi quartieri della città. La stampa locale ha mostrato immagini di civili che fuggono in preda al panico per le esplosioni in una zona trafficata.

Secondo i media, i pesanti combattimenti sono avvenuti tra due influenti milizie nella Libia occidentale. Non è noto se e quanti feriti abbiano provocato gli scontri e nemmeno cosa li abbia scatenati.