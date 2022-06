Scoperta piantagione di cannabis in un casolare abbandonato, 2 gli arresti

Sequestrati 2 chili e mezzo di marijuana confezionata in buste, una pistola calibro 7,65 con caricatore con matricola abrasa e 36 cartucce, nonché altre 5 cartucce calibro 12 oltre al sequestro di una estesa piantagione di cannabis.



È questo il risultato di un controllo nelle campagne del territorio del comune di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno scoperto un casolare abbandonato adibito alla coltivazione di 310 diversi esemplari di cannabis. La crescita delle piante era garantita da lampade alogene e ventilatori, alimentati grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica e scoperto con l'aiuto del personale Enel.



Nella vecchia abitazione è stato sorpreso anche il sorvegliante, un 30 enne di origine straniera, accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.



Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere sia per lui che per il proprietario del casolare, un 65enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati di produzione illecita e ricettazione.



Una volta cresciute, estirpate, essiccate, triturate e vendute al dettaglio, le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro alimentando così il florido mercato illegale, che vede il territorio della provincia di Palermo come un importante luogo di produzione. Le piante sequestrate verranno analizzate dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo.