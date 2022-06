Secondo quesito: le ragioni del SI' e quelle del NO

Il prossimo 12 giugno si apriranno i seggi per i referendum abrogativi, indetti dal Presidente della Repubblica il 6 aprile scorso. Cinque quesiti a cui i cittadini sono chiamati a rispondere con un SI' o con un NO, per decidere se abrogare o meno alcuni articoli di legge in materia di giustizia. Abbiamo chiesto, per ogni quesito, un commento sul possibile voto.

Quesito n.2 Limitazione delle misure cautelari



Scheda di colore arancione: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.



Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?



Se vince il SI' resterebbe in vigore la custodia cautelare soltanto per i seguenti motivi: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di particolare gravità, con armi o altri mezzi violenti e si abolirebbe la possibilità di procedere alla custodia in carcere o ai domiciliari per la reiterazione del reato.

Se vince il NO resta in vigore la legge che consente la detenzione e la misura degli arresti domiciliari anche per il pericolo della reiterazione del reato.