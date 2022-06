Separazione tra Shakira e Piqué, lui avrebbe scritto alla nuova fiamma: "Tu sei la mia first lady"

Continua a far parlare la separazione tra Shakira e Gerard Piqué, avvenuta dopo dodici anni e due figli insieme. Il loro amore era sbocciato nell'estate 2010 e galeotto fu il videoclip “Waka Waka” della cantante: l'inno del Mondiale di calcio in Sudafrica.

I rumors già negli anni scorsi avevano parlato di tradimenti e possibili separazioni, ma questa volta c’è stata la conferma.

A detta dei media, già nel 2012 sembrava che lui avesse una storia con la supermodella Bar Rafaeli e, negli anni a venire, si sono alternate voci su presunti flirt da ambo le parti. Questa volta però pare che Shakira abbia assunto un investigatore privato, dopo aver notato alcuni strani atteggiamenti dell'ex compagno, e messo da parte le prove del tradimento che avrebbe determinato la rottura.

Stando a quanto riportato dal reporter Jordi Martin, fotografo che ben conosce la vita notturna di Barcellona, Shakira avrebbe scoperto messaggi e gesti d'amore da parte di Piqué nei confronti della nuova fiamma, alla quale avrebbe addirittura scritto: "Sei la mia first lady".

Il nome della ragazza in questione non è ancora uscito, ma pare che le sue iniziali siano C.C. e, nel programma tv Socialité, è stato anche detto che Piqué ogni sera spenderebbe grosse somme di denaro, minimo minimo di 2.000 euro, tra ristoranti e discoteche. “Dai duemila euro in su, ma per lui queste cifre sono ridicole” ha aggiunto Martin.Secondo Informalia, pagina di gossip del sito spagnolo El Economista.es la nuova fiamma del calciatore lavorerebbe appunto di una nota discoteca di Barcellona e sarebbe amica di Puig, collega di Piqué.

La trasmissione di Telecinco ha anche raccontato i particolari della vita notturna del calciatore, che sembrerebbe essere cliente fisso del locale in cui lavorerebbe C.C. e dove arriverebbe sempre in taxi e entrerebbe e uscirebbe attraverso ingressi di servizio.

Il celebre quotidiano catalano El Periodico aveva scritto già settimane fa i titoli di coda tra Shakira e Piquè, nell’esclusivo scoop firmato da Emilio Pérez de Rozas e Laura Fa che tuonava: “La coppia sta per separarsi. Lei lo ha beccato con un’altra donna”. E specificava, ancora prima che i due ufficializzassero la rottura, che la cantante e il calciatore vivevano “già da un mese in case diverse”.

Shakira e Piqué, che non sono sposati, non sarebbero in disaccordo sull'affidamento dei figli Milan e Sasha, perché pare che la cantante voglia lasciare la Spagna - dove si era trasferita per amore del calciatore - per tornare a vivere a Miami, portando con sé i due bambini.