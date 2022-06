Un sequel del Trono di spade su Jon Snow in fase di sviluppo

È un'esclusiva di The Hollywood Reporter : la HBO è entrata nella fase iniziale di sviluppo del primo sequel della sua serie di grande successo, Il trono di spade, incentrato su un personaggio molto amato dagli appassionati, Jon Snow.

Kit Harington dovrebbe riprendere il ruolo - scrive THR - se la serie verrà confermata. L'attore è stato nominato due volte agli Emmy per la sua interpretazione di questo eroe d'azione che lotta per difendere i nobili valori della sua famiglia in un mondo brutale.



Nell'ottava e ultima stagione Jon Snow scopriva che il suo vero nome è Aegon Targaryen, potenziale erede al trono. Nel finale viene esiliato da Westeros.



Secondo THR il progetto potrebbe permettere il ritorno di altri personaggi sopravvissuti: Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne di Tarth (Gwendoline Christie).



In attesa di conferme, la certezza è che il 21 agosto, sempre su HBO, andrà in onda il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, ambientato duecento anni prima della serie tv originale e basato sul romanzo Fuoco e sangue di George R. R. Martin.



Sono in cantiere anche altre serie, con attori, ambientate in questo universo: 10,000 Ships, 9 Voyages, e Dunk and Egg. Altri progetti animati sono previsti come The Golden Empire.