Settimana di Borsa, Milano amplia le perdite

Milano al giro di boa ampliava le perdite a -0,7%.

In cento giorni da inizio guerra Piazza Affari ha perso 6 punti percentuali, andamento simile per l'indice europeo che raggruppa i titoli principali l'Eurostoxx. La borsa di New York dal 24 febbraio è rimasta invece sostanzialmente invariata.

Petrolio in leggero calo a 116 dollari, ma a + 18% da inizio guerra. Il prezzo della benzina alla pompa in Italia è arrivato secondo le ultime rilevazioni a 1,95 euro.

Lo spread infine ha raggiunto i 207 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,34%, ai massimi da fine 2018, prima del 24 febbraio il rendimento era a 1,8 percento.

Effetto pratico per i cittadini: crescono i tassi di interesse su prestiti e mutui, diventa più difficile accedere al credito, in conclusione diminuisce il potere d'acquisto.