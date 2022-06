Settimana in rosso per Piazza Affari. Tesla giù dopo l'annuncio sui tagli

La settimana si è chiusa in ribasso per le borse europee. -1,06 per l'indice Ftse Mib di Milano. Il bilancio della settimana dice -1,86%.

Il calo dall'inizio della guerra in Ucraina, arrivata al centesimo giorno, è invece di poco meno del 7%. Quasi invariati in questo periodo l'indice di Londra e il Dow Jones di New York.

Più nette le vendite sui titoli di Stato. Così il rendimento del Btp decennale arrivato al 3,41%, 160 punti base in più di 100 giorni fa, il livello più alto dal gennaio 2018. E lo spread Btp/Bund oggi è arrivato a quota 211 punti base.

Anche a Wall Street, oggi, indici in calo: Dow Jones -1,08%, Nasdaq -2,64%. I dati sul mercato del lavoro americano a maggio sono stati migliori delle attese. E gli investitori però ora si aspettano che la Fed non si prenda alcuna pausa nel percorso dei rialzi dei tassi.

Intanto spicca il -8% di Tesla. Secondo la Reuters, il numero uno, Elon Musk, avrebbe scritto in una email interna che per il peggioramento dell'economia sarà necessario tagliare il 10% dei posti di lavoro.