Sfascia con la sedia dei vasi antichi nel Museo d'Arte di Dallas: Danni per 5 milioni di dollari

Un uomo ha fatto irruzione nel Museo d'Arte di Dallas e ha causato danni per oltre 5 milioni di dollari, rompendo tre antichi manufatti greci prima di essere arrestato. Lo riferisce la polizia.

Brian Hernandez, 21 anni, rischia ora cinque anni di carcere: per lui, arrestato e portato in carcere, è stata fissata una cauzione di 100.000 dollari. Secondo la polizia, Hernandez avrebbe usato una sedia di metallo per entrare nel museo verso le 21:45 ora locale, scagliandosi contro una teca e distruggendo un'anfora del VI secolo a.C. e un vaso greco del 450 a.C. Secondo la polizia solo questi due oggetti valgono circa 5 milioni di dollari. Distrutte anche una ciotola del VI secolo a.C., del valore di circa 100.000 dollari, e una bottiglia in ceramica del valore di circa 10.000 dollari.

La sicurezza dell'edificio si è precipitata ad arrestare Hernandez, che era disarmato. Ancora non è chiaro il movente dell'attacco, avvenuto tre giorni dopo che un uomo, travestito da donna anziana, ha lanciato una torta contro il vetro che proteggeva la Gioconda nel Museo del Louvre a Parigi.