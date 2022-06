Sfregiate con l'acido, l'avvocato della zia: "Non è stata lei, le immagini parlano chiaro"

Non sarebbe stata la zia a gettare dell’acido addosso alle due sorelle aggredite in motorino la scorsa domenica sera. La smentita, secca, arriva dall’avvocato della donna.

Vengono così respinte le accuse e le notizie che davano la ragazza, ventenne, come autrice del gesto contro le due ragazze.

Se già ieri dalle indagini trapelavano indiscrezioni che svelavano discrepanze tra il racconto della presunta colpevole e la dinamica di quanto davvero accaduto, la nota del legale troverebbe poi anche conferma nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della zona.

Stando alle riprese, si vede la ragazza con un casco in mano e, come ha sottolineato l’avvocato, non ci sarebbe alcuna traccia tra le sue mani della bottiglia con il liquido ustionante.

La donna, di contro, non ha però potuto negare la sua presenza sul luogo dove è avvenuto il raid. Ma le sue dichiarazioni, ha ribadito l’avvocato, sono state rese spontaneamente.

Nello scenario che si sta delineando è comunque appurata l’esistenza, da lungo tempo, di una faida famigliare, costellata di offese via social, video 'provocatori' sul web, pedinamenti e persino un’auto incendiata, quella delle sorelle aggredite.

La donna, pressocché coetanea delle due, a quanto si apprende è la sorellastra della madre da parte di padre.

Si continuerà dunque ad indagare per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, per individuare le altre persone (due ragazze e tre ragazzi) che sarebbero stati con la donna al momento dell'aggressione.