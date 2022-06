Sfregiate con l'acido, qualcosa non torna nelle dichiarazioni della zia che si è detta colpevole

Qualcosa non quadra nelle indagini che riguardano il caso di Elena e Federica, delle due sorelle napoletane sfregiate con l’acido la scorsa domenica sera.

La zia 20enne delle vittime, dopo essersi presentata ieri in questura costituendosi come responsabile dell’aggressione, è risultata irreperibile immediatamente dopo il gesto.

Stando a quanto è stato reso noto dalla polizia partenopea pare che le sue dichiarazioni, fornite spontaneamente, siano in contrasto con gli indizi che gli investigatori stanno reperendo con il passare delle ore: "Allo stato non riscontrate" sono "in contrasto con il quadro probatorio acquisito".

Le vittime, una delle quali minorenne, erano in sella a uno scooter quando sono state accerchiate da altri motorini e ferite con l'acido, riportando ustioni al volto e in altre parti del corpo.

Gli inquirenti ricercano tutt'ora gli altri partecipanti all’agguato contro le due ragazze.

La donna che si è autoaccusata del gesto risulta essere una zia acquisita delle due vittime e pare che nella famiglia allargata di cui tutte e tre fanno parte ci siano contrasti da tempo. Nello scenario che si sta delineando spunta una faida famigliare in atto da tempo e costellata di offese via social, video 'provocatori' sul web, pedinamenti e un'auto incendiata.

Il nonno di Elena e Federica ha avuto una figlia dalla prima moglie e due, tra cui la giovane che si è accusata del gesto, da un'altra donna. Anni fa sono nati dei contrasti interni alla famiglia.

Le due sorelle vittime del lancio di acido avrebbero picchiato in un'occasione in strada la zia che avrebbe deciso di vendicarsi e appostandosi con l'aiuto di cinque complici, tra cui tre maschi, avrebbe sorpreso la 24enne e la 17enne che tornavano a casa dopo la serata domenicale. Il quadro, però, è ancora tutto da verificare.