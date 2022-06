Shakira e Piqué si separano: "Rispettate la nostra privacy"

Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d'Europa nel 2012, si sono incontrati proprio in occasione dei mondiali in Sudafrica durante la registrazione del videoclip "Waka Waka". Non si sono mai sposati e dalla loro relazione sono nati i due figli: nel 2013 Milan e nel 2015 Sasha.

La cantante colombiana Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati. ''Siamo spiacenti di confermare - si legge nella dichiarazione che hanno rilasciato - che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Da tempo però mancavano sui profili social - molto seguiti - di Shakira foto di coppia e qualche sospetto lo aveva sollevato anche il testo dell'ultima canzone della popstar: "Ti conosco bene e so che stai mentendo; complimenti sei un bravo attore, su questo non ho dubbi, ti dovrebbero dare un Oscar", canta in Te Felicito.

Ai problemi di cuore si aggiungono per Shakira anche quelli col fisco.

Il Tribunale di Barcellona, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla cantante contro il suo procedimento per sei presunti crimini contro l’erario pubblico. È accusata di frode fiscale per 14,5 milioni di euro. Il tribunale sostiene che Shakira era residente in Spagna negli anni in cui avrebbe commesso l'illecito, ovvero tra il 2012 e il 2014.

L'ufficio stampa della star ha emesso una nota in cui si afferma che il suo comportamento per quanto riguarda questioni fiscali è sempre stato "irreprensibile" e che continuerà a sostenere la propria "innocenza". Uno dei principali argomenti della difesa è che Shakira non era residente in Spagna in quegli anni. Secondo il quotidiano El País, resta aperta la possibilità che Shakira e il pm arrivino a un accordo prima della conclusione del processo.

Gli affari, almeno quelli “legali” - vanno meglio per Piqué: la condanna, che obbligava il giocatore a rimborsare 2,1 milioni di euro al fisco per un presunto reato di frode sui suoi diritti di immagine, è stata annullata.