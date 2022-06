Sheryl Sandberg lascia Meta: il perché del suo tramonto tra politica e Metaverso

La notizia del giorno per il Wall Street Journal è che Sheryl Sandberg lascerà in autunno il suo incarico di capo delle operazioni di Meta, anche se resterà nel consiglio di amministrazione della società, di cui per 14 anni ha fatto parte del top management. E' stata la stessa Sandberg, considerata una sorta di luogotenente di Mark Zuckerberg, a comunicare la sua decisione, naturalmente su Facebook, dicendo di "avere le sensazione che una nuova generazione di leader sia pronta". Dietro queste parole di circostanza, secondo il giornale, c'è un disagio che la manager covava da tempo, perché riteneva di essere diventata una sorta di parafulmine su cui scaricare tutti i guai dell'azienda. Il titolo di Meta Platforms intanto ha perso il 2,58% subito dopo l'annuncio dell'addio di Sandberg, in carica come Chief Operating Officer della società che ha assorbito Facebook e le altre aziende con a capo Mark Zuckerberg: Instagram, WhatsApp e Oculus.

Dimissioni a sorpresa ma decisione non inattesa. Un'analisi del Wall Street Journal dello scorso anno aveva rilevato che la fetta di dipendenti del gruppo che riportava direttamente a Sheryl Sandberg era diminuita nel corso degli ultimi anni, mentre altri manager, come Javier Olivan (il Chief Growth Officer spagnolo, ingegnere in forza a Facebook dal 2007) hanno visto aumentare il loro peso. E subito dopo l'annuncio di Sandberg, Meta ha fatto sapere in una dichiarazione che proprio Javier Olivan avrebbe assunto la carica di Coo, il direttore operativo dell'azienda una volta vacante, in autunno.

Ministério da Defesa/Wikimedia.org Javier Olivan, Chief Grow Officer di Meta

Il social network contava 71.970 dipendenti a tempo pieno a dicembre 2021, rispetto alle 150 persone che vi lavoravano nel 2006. Nel 2019, la retribuzione totale dei dirigenti chiave è stata di 112,84 milioni di dollari. I dirigenti chiave dell'azienda sono il Ceo e fondatore Mark Zuckerberg, la dimissionaria Coo Sheryl Sandberg e il Cfo David Wehner. Sandberg si porta il merito di aver fatto crescere la raccolta pubblicitaria di Meta da zero alla colossale cifra di 115 miliardi di dollari e per lungo tempo ha avuto il ruolo di prezioso braccio destro di Mark Zuckerberg. Ma mentre al suo arrivo, nel 2008, ha fornito all'allora co-fondatore 23enne una buona dose di credibilità, la sua stella negli ultimi tempi sembrava tramontata, Malgrado i ricavi pubblicitari siano, tutt'ora, la principale fonte di guadagno di Menlo Park: come ebbe a dire Zuckerberg, rispondendo alla domanda durante un'udienza al Senato, “Onorevole senatore, noi vendiamo pubblicità”.

Facebook Sheryl Sandberg lascia Meta

Sempre secondo il quotidiano finanziario, lo scarso entusiasmo di Sandberg in relazione al Metaverso - tanto caro al Ceo - sarebbe tra le cause, se non la causa, della sua partenza verso nuovi traguardi. La parola "metaverso" non compare una sola volta nel suo post di addio di 1.500 parole ma lei ha tenuto a precisare che era arrivata a Facebook convinta che lei e Mark Zuckerberg si sarebbero seduti fianco a fianco. Negli ultimi tempi, però, l'avatar del numero uno di Meta è stato spesso visto nelle riunioni ormai indette e tenute nel Metaverso accanto a quello del suo Chief technology officer, Andrew Bosworth. Non è passata inosservata l'assenza dell'avatar di Sheryl Sandberg in questi incontri.

(LaPresse) Mark Zuckerberg

Altri, come Politico.com, evidenziano scenari e ragioni politiche nella scelta di Sheryl. Ex collaboratrice di primo piano del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Lawrence Summers, Sandberg è entrata a far parte di Facebook con un ruolo che è diventato immediatamente istituzionale sia internamente che esternamente all'azienda.

Ma l'ex Coo ha affrontato dure critiche da Washington, a partire dal 2016, prima per una serie di scandali sul ruolo del social media nella diffusione di fake news e disinformazione, nel non riuscire a proteggere i dati degli utenti - si parla ovviamente del caso Cambridge Analytica - e per essere stato la piattaforma sfruttata come megafono dagli organizzatori delle rivolte del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, accusa quest'ultima che lei ha negato pubblicamente, malgrado le evidenze raccolte a dimostrazione del contrario.

Getty Assalto a Capitol Hill a Washington