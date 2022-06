Si aggrava il rosso di Piazza Affari. Tonfo dei bancari, spread sopra 230

Le borse sono negative e in peggioramento. Questo vale soprattutto per quella di Milano: -3,54% per l'indice Ftse Mib, dopo il -1,90% di ieri. Calo molto maggiore del resto d'Europa, dove oggi l'indice Ftse 100 di Londra scende dell'1,18% e quelli di Francoforte e Parigi dell'1,5%.

Questo dopo che la Bce ieri ha annunciato un rialzo dei tassi dello 0,25% a luglio, quando finirà anche il programma di acquisto di titoli. Misure attese, ma che sono state accompagnate da stime in rialzo sull'inflazione e in ribasso sul Pil nell'Eurozona. A settembre è atteso un altro rialzo, dello 0,25 o dello 0,50%.

Ieri gli investitori si aspettavano più dettagli sulle misure anti-frammentazione, anticipate dal Financial Times, cioè di strumenti come il reinvestimento anticipato di un anno dei titoli in scadenza, per tutelare i Paesi ad alto debito, come l'Italia. E' forse anche per questo che lo spread tra il rendimento dei Btp italiani e i Bund è salito di 14 punti base, arrivando a quota 228. Oggi a sale ancora a quota 233 punti e rendimento al 3,75%.

Tra i singoli titoli oggi riflettori sulla banca Bper: il nuovo piano industriale prevede sinergie dal 2024 per 155 milioni dall'acquisizione della Carige di Genova. Prevede anche la chiusura di 600 sportelli, cioè il 29% del totale, entro il 2024. Il titolo ha il calo maggiore del Ftse Mib oggi, -11%. Sono in parte realizzi per un titolo salito del 13,8% nell'ultimo mese.



Molto male a Piazza Affari tutti i titoli bancari, il cui indice di settore scende del 6,6%. Tra i cali maggiori quelli di Banco Bpm (-7,90%), Unicredit (-6,8%), Intesa (-6,7%). Forte discesa anche per Iveco Group (-7%). Solo Prysmian si mantiene di poco sopra la parità (+0,5%).