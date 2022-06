Siccità, è emergenza in tutta Italia. "Quindici giorni per salvare le colture" in Piemonte

Continua a destare allarme la siccità nel Nord Italia. "I prossimi 15 giorni saranno quelli cruciali per salvare le colture e per questo è stata richiesta la disponibilità a rilasciare la massima acqua possibile, al netto delle esigenze del settore idroelettrico altrettanto strategico", ha detto l'assessore all'ambiente del Piemonte Matteo Marnati, incontrando in Regione Piemonte gli operatori del comparto idroelettrico. È inoltre emerso che gli invasi (i bacini artificiali) sono al minimo storico e mostrano una riduzione media del 40% o addirittura del 50% rispetto alla media storica. Occorre realizzarne di nuovi, motivo per cui l'assessore all'ambiente Matteo Marnati ha detto che si farà "portavoce presso il Governo per la costituzione di un tavolo dedicato".

Più a est, al Ponte della Becca nel pavese, il Po è sceso ai livelli più bassi da 70 anni, rileva Coldiretti, che segnala anche la sofferenza dei grandi laghi, come il Maggiore, sceso al minimo storico con un grado di riempimento del 22%, o quello di Como che è al 25%. I danni causati dalla siccità all'agricoltura sono stimati in due miliardi di euro. In “gravissima difficoltà”, segnala l'associazione di categoria ci sono la coltivazione del grano (-15% della resa), quella di girasole, mais, e degli altri cereali, i pascoli ormai secchi per l'alimentazione animale

Situazione complicata a Pordenone, dove il Consorzio di Bonifica ha annunciato razionamenti di acqua lungo il fiume Meduna: sarà ridotta da due a una sola ora per ettaro al giorno l'irrigazione nei campi bagnati con l'acqua del torrente: "Se non pioverà, entro breve dovremmo adottare contingentamenti per l'intero territorio". La scorsa settimana il razionamento dell'acqua era già stato deciso dal Consorzio irriguo del Cividalese, in Friuli.