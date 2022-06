Sincro: Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini sono i campioni del mondo del misto tecnico

Dai mondiali di Budapest arriva la medaglia d'oro per la coppia azzurra del misto tecnico di nuoto artistico formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. I due atleti romani si sono esibiti sulle note del Requiem di Giuseppe Verdi e si sono imposti con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l'esecuzione, 27.1 per l'impressione artistica e 34.8685 per gli elementi.

Gli italiani hanno staccato i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato, 21 e 18 anni, che hanno totalizzato 86.5939 e i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yiyao terzi con 86.4425.

Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22 anni, sono entrambi tesserati con Aurelia Nuoto e Fiamme Oro e allenati dal direttore tecnico della nazionale Patrizia Giallombardo. Lavorano insieme dal 2019, ma nelle ultime settimane erano dovuti rimanere fermi a causa del Covid, contratto alla vigilia dell'appuntamento ungherese.

Minisini e' al suo quarto mondiale con due medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo conquistate a Kazan 2015, Budapest 2017, Gwangju 2019 e Budapest 2022. Lucrezia è all'esordio nel mondiale dopo tre anni nella squadra juniores (2016/2019) con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2017. Si tratta del secondo oro mondiale di sempre per l'Italia nel nuoto artistico dopo quello conquistato nel 2017 dallo stesso Minisini e da Manila Flamini.

"Che bello!", ha esclamato appena uscito dalla vasca Minisini: "Non è stato facile, avevamo paura del Covid, è stato bello nuotare bene in finale e oggi festeggiamo. Domani ci sveglieremo pensando al prossimo obiettivo". "Non ho parole, dopo tre anni di lavoro, vincere una medaglia al primo Mondiale è una grande emozione. Grazie a tutti, sono contenta di aver raggiunto questo traguardo con Giorgio, persona davvero speciale", ha detto Ruggiero.