Il sindaco di una cittadina russa non riesce a pronunciare la parola “denazificazione”

Alexander Terebilov, il primo cittadino della città di Dalnegorsk, nell’Estremo Oriente russo, ha cercato di consegnare personalmente una convocazione per l'addestramento militare al blogger locale Daniil Kulikov, che lo ha ridicolizzato sui social network.

Il 14 giugno Kulikov ha pubblicato un video sul suo canale Telegram, in cui Terebilov, parlando a un evento in onore della Giornata della Russia, parla della guerra in Ucraina e stenta a pronunciare la parola "denazificazione", inciampando più volte.

Il 15 giugno, secondo quanto riferito dal blogger, Terebilov e il capo Distretto militare della città sono venuti al suo posto di lavoro per consegnargli una convocazione per il corso dell’addestramento militare. Ai due funzionari è stato detto che Kulikov era in vacanza, dopo di che Terebilov ha ispezionato personalmente tutti gli uffici, "e lo ha fatto con la fotocamera del telefono accesa", ha detto il blogger.

“Se riesco in qualche modo a capire la presenza del commissario militare (forse non c'era nessuno a cui dare un ordine), allora la presenza del primo cittadino di Dalnegorsk mi diverte davvero. Grazie per l'onore, per essere onorato con l'attenzione del primo cittadino. È un peccato che non sono riuscito a farlo onorare con la mia presenza ", ha scritto Kulikov.

Il 24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha usato la parola "denazificazione" quando ha dichiarato l’intervento militare in Ucraina. Poi ha detto che la Federazione Russa si sarebbe adoperata per la "smilitarizzazione e denazificazione" dell'Ucraina.

All'inizio di maggio, alcune fonti anonime hanno riferito che il Cremlino ha deciso di abbandonare il termine "denazificazione", che è stato utilizzato come una delle giustificazioni per l'invasione dell'Ucraina, perché i russi non lo capiscono.