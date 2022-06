Sito "Nasha Niva": Bielorussia ha smesso di pagare il gas russo per il rublo troppo forte

La Bielorussia starebbe ritardando i pagamenti per il gas russo poiché il rafforzamento del rublo russo ha reso il prezzo più alto del previsto e troppo oneroso. Lo riporta l'edizione bielorussa di "Nasha Niva" citando proprie fonti.

Il 20 giugno, il tasso di cambio del rublo russo rispetto al dollaro ammontava per la prima volta dal 2015 a 55 rubli. Per la Bielorussia, un tasso di cambio conveniente è di 75-80 rubli russi per dollaro, come era prima dell'inizio della guerra in Ucraina, scrive “Nasha Niva”.

"Minsk non effettua i pagamenti al tasso attuale: se fai una tranche, tutto il resto dovrà essere fatto secondo i termini della prima, questa è la politica di Gazprom", ha detto una delle fonti interpellate dal quotidiano online bielorusso.

Minsk "aspetterebbe" che il rublo russo si indebolisca o che riesca a cambiare la formula dei prezzi nell'accordo sul gas con Mosca. "Attualmente stanno trattando", ha detto la fonte di “Nasha Niva”.

Il ministero dell'Energia della Bielorussia, tuttavia, ha definito false le informazioni sul ritardo nei pagamenti per il gas russo.