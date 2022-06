Somalia, l'allarme di Save the Children: "Mezzo milione di sfollati in 4 mesi a causa della siccità"

La terribile siccità in Somalia, la peggiore degli ultimi 40 anni, ha costretto più di mezzo milione di persone ad abbandonare le proprie case, in cerca di cibo e acqua, negli ultimi quattro mesi, e le madri vivono nel terrore di perdere anche i propri figli. Secondo Save the Children, il numero di nuovi arrivi nei campi di Hargeisa dalle regioni colpite dalla siccità aumenta ogni giorno.

Il Paese, sottolinea un comunicato dell'organizzazione, sta vivendo la sua quarta stagione consecutiva di mancate precipitazioni, con conseguenze devastanti per le famiglie e i bambini, facendo temere il ripetersi della carestia del 2011, che ha ucciso oltre 250.000 persone, metà delle quali erano bambini sotto i cinque anni. Gli esperti avvertono che ora c'è il rischio reale che anche la prossima stagione delle piogge, generalmente prevista tra ottobre e dicembre, non arrivi, aggravando ulteriormente la già difficile emergenza umanitaria.

La prolungata siccità, unita all'inadeguatezza dei finanziamenti umanitari, alle catene di approvvigionamento interrotte a livello globale e ai prezzi dei prodotti alimentari saliti alle stelle a causa del conflitto in Ucraina, destano profonda preoccupazione nelle madri, che hanno raccontato a Save the Children di non essere in grado di nutrire i propri figli e di temere per la propria vita.