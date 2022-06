Sono 18 i candidati alle amministrative ritenuti impresentabili dalla commissione Antimafia

Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative di domenica dichiarati “impresentabili”. Lo ha stabilito la Commissione antimafia, secondo il Codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. È di 19mila candidati la platea presa in considerazione dalla commissione. Il numero degli impresentabili è stato reso noto dal presidente della commissione, Nicola Morra, "con la doverosa premessa che sono arrivate delle note di rettifica anche nel pomeriggio e che provvederemo a rettificare i giudizi di impresentabilità anche lunedì".

Dei 18 risultati impresentabili, due sono calabresi, due pugliesi, cinque laziali, un friulano, due campani, quattro siciliani, un veneto e un emiliano. In questa tornata elettorale la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha esaminato 19.782 nominativi, un "numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale".

L'esame delle liste elettorali effettuato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha riguardato 57 consigli comunali, 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo) e 22 capoluoghi di provincia. In 14 Regioni. Il senatore Nicola Morra, Presidente della commissione ha ringraziato per "la straordinaria collaborazione i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure per il lavoro fornito", elogiando in particolare "però i consulenti e gli archivisti della commissione cui va un ringraziamento speciale per come hanno lavorato dimostrando abnegazione e senso del dovere assolutamente encomiabili".

"Il numero appena indicato è il frutto delle verifiche effettuate grazie alle prescrizioni del codice etico che questa Commissione si è dato nel rispetto degli elettori. Voglio ricordare - precisa il Presidente della Commissione parlamentare antimafia - che questo codice di autoregolamentazione è stato votato da tutta la Commissione ed è rappresentativo di tutti i partiti che l'hanno scritto e votato".

"Certo, ci saremmo aspettati ben più collaborazione dai partiti che - ricorda Morra - non hanno facilitato queste verifiche, in quanto avrebbero potuto inviare prima gli elenchi dei candidati e darci il tempo utile per fare le verifiche in tempi ragionevoli. Ci siamo dovuti affidare al duro lavoro degli uffici giudiziari, che seppur con organici spesso deficitari sono riusciti ad inviarci i nominativi con non poche difficoltà. Successivamente la Procura Nazionale Antimafia ha fatto un ulteriore lavoro in tempi assai celeri, lasciandoci infine l'onere di approfondire e perfezionare tutte le verifiche per offrire ai cittadini la possibilità di scegliere con consapevolezza".

"Si spera - conclude Morra - che per la prossima tornata elettorale i partiti, tutti, forniscano ai cittadini liste senza impresentabili facilitandoci il lavoro nei controlli preventivi sui candidati".

I 18 “impresentabili”

Nel dettaglio si tratta di: Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista "Pino Capalbio Sindaco"; Barletta: Antonio Comitangelo, "Forza Italia Berlusconi per Cannito"; Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista "Niti per Belvedere" che sostiene il candidato sindaco Filicetti; Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista "Ideale per Ciampino" che sostiene il candidato sindaco Colella. Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista "Frosinone capoluogo" che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli; Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista "Piattaforma civica ecologistica" che sostiene il candidato sindaco Marzi; Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista "Per Frosinone se vuoi si fa"; Gorizia: Silvana Romano, "Forza Italia Berlusconi per Ziberna". Mondragone (Caserta): Patrizia Barbato, lista "Città futura" che sostiene il candidato sindaco Lavagna; Mondragone (Caserta): Antonio Valenza, "Forza Italia", che sostiene il candidato sindaco Pagliaro; Palermo: Francesco La Mantia, "Noi con l'Italia - Noi di centro - Mastella" che sostiene il candidato sindaco Lodato; Palermo: Salvatore Lentini, "Alleanza per Palermo - Movimento di iniziativa popolare", che sostiene il candidato sindaco Lagalla; Palermo: Giuseppe Lupo, Partito democratico, che sostiene il candidato sindaco Miceli. Palermo: Giuseppe Milazzo, lista "Giorgia Meloni Fratelli d'Italia", che sostiene il candidato sindaco Lagalla; Verona: Luca Bagliani, lista "Battiti per Verona", che sostiene il candidato sindaco Sboarina; Piacenza: Olga Marsico, "Forza Italia- Italia al centro UDC", che sostiene il candidato sindaco Barbieri; Ardea (Roma): Brunella Pinciaroli, lista "Ardea al centro - Cambiamo con Toti", che sostiene il candidato sindaco Cremonini; Taranto: Francesco D'Andria, lista "Taranto next generation", che sostiene il candidato sindaco Abbate.