Sorpresa nel tennis, un giovane da tenere d'occhio: è Tim Van Rijthoven che ieri ha battuto Medvedev

La sorpresa tennistica del 2022 si chiama Tim Van Rijthoven che ieri si è aggiudicato la finale del "Libema Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 648.130 euro sui campi in erba di s'-Hertogenbosch, in Olanda. Il tennista di casa, numero 205 del mondo, ha piegato in finale il russo Daniil Medvedev, prossimo numero 1, con il punteggio di 6-4, 6-1.

Con questo risultato, l'olandese farà un salto in avanti di un centinaio di posizioni in classifica. Mai arrivato finora tra i primi 170 del mondo, si ritroverà a ridosso della Top 100 (106 o 107, dipende dalla finale del Challenger di Lione). E c'è già chi ipotizza per lui una wild card per il tabellone principale di Wimbledon.