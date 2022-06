Spagna: A Zamora il rogo più esteso di questo secolo. Bruciati fino ad ora 30mila ettari di terreno

Situazione ancora difficile in Spagna dove - a causa delle temperature torride e dell'afa - si continuano a registrare numerosi incendi. Alcuni, come nella regione di Navarra, sono “fuori controllo” e i soccorritori fanno fatica a contenere le fiamme. Per questo è stata consigliato alla popolazione di non uscire se non necessario. A complicare di più la situazione ci si è messo anche il forte vento che soffia sulla zona.

Particolarmente preoccupante è la situazione nella Sierra De La Culebra, in provincia di Zamora dove oramai sono 30.000 gli ettari di terreno bruciati da un incendio boschivo attivo da giorni: si potrebbe trattate del peggior rogo sinora registrato nel paese nel XXI secolo, secondo l'agenzia di stampa Efe. La superficie bruciata è stata calcolata dalle autorità locali dopo un'ispezione aerea compiuta con un elicottero. Il rogo - che si pensava ‘stabilizzato ’ - è ancora attivo.