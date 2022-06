Spagna, ancora roghi fuori controllo in Navarra. In miglioramento la situazione a Zamora

Ore “complicate” nella regione spagnola della Navarra, dove si sta lottando per contenere diversi incendi segnalatisi a partire da ieri: la situazione è particolarmente difficile per quanto riguarda in particolare cinque roghi considerati attualmente “fuori controllo”, secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale. Le autorità invitano a “mantenere la calma” e a evitare “spostamenti non necessari”.

Pare in miglioramento, invece, la situazione riguardante l'incendio scoppiato nella Sierra de la Culebra, in provincia di Zamora (Castiglia e Léon), nel nordovest del Paese: dopo il calo delle temperature delle ultime ore, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'espansione del rogo, ora considerato “stabilizzato”. Era scoppiato mercoledì scorso il vasto incendio poi allargatosi gravemente ieri a causa di raffiche di vento a 30 chilometri l'ora. La linea ferroviaria ad alta velocità che collega Madrid con la Galizia è stata interrotta.

Secondo le stime riportate da El Pais, l'incendio ha un perimetro di oltre 67 chilometri e copre circa 25 mila ettari di pinete e vegetazione. Più di 5 mila soldati sono intervenuti. Quattordici villaggi sono stati evacuati, mentre stamane gli abitanti di sette di questi sono potuti tornare alle proprie case. A favorire gli incendi, la siccità e le temperature record degli ultimi giorni, che hanno coinvolto oltre alla Spagna diversi Paesi dell'Europa settentrionale, raggiunta da un'ondata di caldo.

L'allerta resta però alta a causa del forte vento che soffia sulla zona, afferma l'agenzia di stampa Efe. Rimane attivo anche un incendio nella parte interna della Catalogna