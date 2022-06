Spagna: ondata di calore record, 43 gradi in Andalusia

Un'ondata di calore eccezionale sta colpendo la Spagna, con temperature record che in Andalusia arrivano fino a 43 gradi, si tratta secondo gli esperti del maggio più caldo degli ultimi 100 anni.

Anche nella capitale, a Madrid, sono previsti 40 gradi. L'anomalia sta anche nel fatto che neanche di notte il termometro registra ribassi significativi: in Estremadura, a Navalvillar de Pela, a mezzanotte c'erano 35,6 gradi: la temperatura più alta nelle 24 ore: "Questo calore estremo in questo momento di tarda primavera, non è normale e dipende dal riscaldamento climatico", così il meteorologo spagnolo Ruben Del Campo.