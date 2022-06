Spagna: schicciante vittoria dei conservatori in Andalusia

Vittoria dei conservatori in Spagna nel voto regionale di oggi in Andalusia. Il Partido popular (PP) ottiene la maggioranza assoluta, che gli consente di evitare di avere bisogno del sostegno dell'estrema destra di Vox per governare la regione più popolosa del Paese. Con il 95% dei voti conteggiati, risulta che il governatore del PP Juanma Moreno riuscirà a restare in carica: la sua formazione conservatrice si assicura 57 seggi nel Parlamento regionale, cioè due in più rispetto a quelli necessari per la maggioranza assoluta.

AP Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo. I socialisti in Andalusia sono scivolati dai 33 seggi del 2018 a 31.Sanchez sarà ora ancora più sotto pressione dopo che il suo governo ha lottato per far fronte all'impatto dell'inflazione dilagante.