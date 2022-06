Sparatoria ad un barbecue in Texas: due morti e cinque feriti

Un barbecue per la festa del papà a San Antonio, in Texas, è finito nel sangue sabato sera quando si è verificata una sparatoria mentre gli ospiti erano radunati nel cortile di una casa. Due uomini di 45 e 46 anni sono stati uccisi e altre cinque persone di età compresa tra 19 e 44 anni (due donne e tre uomini) sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

Circa 20-30 colpi sono stati sparati da un Suv di colore scuro intorno alle 22.15 locali, e le autorità stanno ancora cercando i sospetti. Il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha spiegato che in casa c'erano anche sei bambini, ma nessuno è rimasto ferito. I vicini, che hanno chiesto di non essere identificati, hanno riferito ai medial ocali che inizialmente pensavano si trattasse di fuochi d'artificio.