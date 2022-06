Sparatoria in una chiesa in Alabama: almeno due morti

Sono almeno due i morti nella sparatoria avvenuta all'esterno di una chiesa a Vestavia Hills in Alabama, mentre una terza persona è rimasta ferita. Il sospetto è stato catturato. "Tre persone nella chiesa episcopale di Santo Stefano sono state colpite da proiettili", ha detto la polizia di Vestavia Hills sulla sua pagina Facebook. La sparatoria è avvenuta davanti alla chiesa poco dopo le 18:00 ora locale, nel corso di un "potluck", un pasto comunitario in cui tutti portano un piatto. La polizia ha detto che l'aggressore è entrato nella chiesa da solo e ha iniziato a sparare colpendo in tutto tre persone.

E' di un morto e due feriti, secondo fonti di polizia, il bilancio della sparatoria in una chiesa in un sobborgo di Birmingham, in Alabama. Un sospetto, del quale non viene fatto il nome, è stato fermato e la zona 'bonificata'. Il dipartimento di polizia di Vestavia Hills, riferisce la Cbs, ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata che segnalava un uomo sparare nella chiesa episcopale di Santo Stefano verso le 18:22. ora locale. In una conferenza il capitano della polizia di Vestavia Hills, Shane Ware, ha affermato che un totale di tre persone sono state colpite. Una è morta e altre due sono state curate in ospedale. Ware non ha fornito un possibile movente o alcun dettaglio sulle circostanze della sparatoria, anche se ha affermato che la polizia ritiene che non ci siano ulteriori minacce per la comunità. Non si sa come sia stato arrestato il sospetto.