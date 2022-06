Sparatoria tra la folla a Philadelphia, tre morti e tredici feriti

E' salito a tre il bilancio delle vittime fatali in una sparatoria nella notte a Philadelphia. I feriti sarebbero almeno 11, mentre dipartimento di polizia locale ha spiegato di aver risposto a una chiamata dove si parlava di una persona in strada con in mano un'arma da fuoco in mezzo alla folla, ha riferito Wpvi-Tv.

Un agente intervenuto sul posto ha visto un uomo sparare alle persone e ha fatto fuoco. Non è ancora chiaro se il sospetto sia stato colpito, un'arma risulta essere stata recuperata. Al momento non ci sono notizie sulle condizioni dei feriti, nessun agente di polizia è stato colpito.

Le autorità affermano che non sono stati effettuati arresti. Il dipartimento ha lanciato un “alert” su Twitter, invitando la popolazione ad evitare la zona.