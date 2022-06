Speleologo intrappolato da 24 ore in una grotta nel Nuorese

Uno speleologo si è infortunato ed è rimasto intrappolato, da 24 ore, nella grotta dell'Edera, a Urzulei in provincia di Nuoro.

Stava facendo un'esplorazione con un altri 5 compagni ed è caduto oltre il pozzo della Grande Marmitta, a una distanza di circa 500 metri dall'ingresso e a 180 metri di profondità. Le operazioni per portarlo fuori - ha una sospetta frattura alla gamba - proseguono da circa 24 ore, con un'imponente dispiegamento di forze: oltre a due elicotteri, sono impegnati oltre 50 tecnici del Soccorso speleologico del servizio regionale Sardegna e di circa 30 del Cnas, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

La notte scorsa, attorno alle 3, l'uomo è stato raggiunto dai soccorritori ed è monitorato, grazie alla presenza di un medico e di un infermiere presenti in ogni squadra che si alterna dentro la grotta. Lo speleologo è stato trasportato con una barella per un tratto di 300 metri, fino a un punto in cui sono presenti pozzi verticali che non consentono di procedere e, dalle 5.30 l'uomo, subito curato sul punto dell'infortunio e tenuto al caldo in una tenda, si trova a quasi 200 metri dall'uscita.

Sono in corso i lavori di disostruzione, con cariche esplosive, dei passaggi stretti, in modo da consentire alla barella di procedere. All'operazione partecipano tecnici specializzati arrivati da altre regioni italiane fra cui Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio e Umbria. L' Aeronautica militare ha messo a disposizione un elicottero decollato dall'aeroporto di Pratica di mare, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti anche Vigili del fuoco e Carabinieri della stazione di Lanusei.

Questa mattina, un elicottero dei vigili del fuoco è decollato da Alghero con sei uomini per prelevare dall'ospedale San Francesco di Nuoro i presidi sanitari necessari per prestare le cure necessarie. Le attività di recupero proseguiranno anche stanotte.