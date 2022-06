Spinte dai future Usa, salgono in avvio le borse europee

Le borse cercano di risollevarsi dopo i continui cali delle ultime settimane. Non sembra però cambiato l’umore dei mercati alle prese con l’aumento del costo del denaro in Europa e negli Usa per fronteggiare l’inflazione galoppante. A spingere i listini, i future che anticipano l’apertura di Wall Street, rimasta chiusa ieri.

Milano in avvio sale dello 0,76%, a metà strada tra lo 0,29% si Londra e il +1,02% di Parigi.

In evidenza in Piazza Affari Leonardo (+8,65%) dopo l’acquisizione dell’azienda statunitense Rada, quotata al Nasdaq.

L’attesa per lo scudo anti spread da parte della Banca Centrale Europea lascia poco mosso sia il differenziale con i Bund tedeschi a 203 punti base, sia il rendimento del Btp decennale al 3,76%.

Nessuna buona notizia sul fronte delle materie prime. I prezzi di petrolio e gas naturale salgono di un punto percentuale rispetto al valore già alto di ieri.