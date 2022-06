Monza, donna 32enne accusata di stalking aggravato: tormentava l’ex compagno

Il paragone con il film “Attrazione fatale” è certo un po' azzardato, ma la cronaca di questa vicenda per alcuni aspetti un po' lo ricorda. Perché come nel film la vittima è un uomo e la stalker è una donna. Accade a Monza. Dopo una relazione durata due mesi lui le dice “è finita”. Lei 32 anni, non ci sta e inizia a tormentarlo con persecuzioni, secondo le indagini dei Carabinieri, “ossessive”. Lo avrebbe aspettato spesso sotto casa per parlarci. Se non otteneva risposte avrebbe preso a pugni il portone condominiale e si "attaccava" al citofono, tanto che l’uomo lo aveva staccato. Un’ossessione fatta di centinaia di messaggi, che la donna avrebbe inviato su tutti i social network ai quali l’ex compagno era iscritto.

In un'occasione, dove sarebbe stata completamente fuori controllo, la donna gli avrebbe preso a bastonate la macchina, avrebbe minacciato di bruciargli casa e di farlo picchiare da suoi amici. Una minaccia, questa, che ci sarebbe stata, perché uno di questi presunti conoscenti della donna avrebbe telefonato all’ex compagno di 42 anni minacciandolo di colpirlo all'uscita dal posto di lavoro.

Uno stillicidio che lo aveva costretto a vedere pochissimo i genitori per paura, a cambiare numero di telefono, cancellare ogni sua traccia sui social e si era trasferito a casa di un amico. Misure che forse non erano bastate, il 42 enne ha deciso di sporgere denuncia e la misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Monza, per stalking aggravato.