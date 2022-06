Stalking, percosse e vandalismo: le accuse all'ex di Britney Spears dopo l'irruzione alle nozze

L'ex marito di Britney Spears, che è stato sposato con la star per sole 55 ore nel 2004, è stato formalmente accusato di stalking dopo essersi presentato senza preavviso al matrimonio della star con Sam Asghari nei giorni scorsi.

Jason Alexander, questo il nome dell'uomo che ha 40 anni, si è dichiarato non colpevole sia dell'accusa di stalking che di quelle di violazione di domicilio, percosse e vandalismo che gli sono state contestate.

Alexander è stato arrestato la scorsa settimana dopo essere riuscito ad entrare a casa della Spears e aver trasmesso un video in streaming dall'interno della casa della popstar a Los Angeles, dove fervevano gli ultimi preparativi per le nozze. In una storia in diretta su Instagram diceva che era lì per "rovinare" il matrimonio.