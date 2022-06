Stasera gara 5 della finale scudetto Virtus-Olimpia. Milano a un passo dal titolo

"Win or go home", vincere o andare a casa. La Virtus Bologna non può più permettersi passi falsi nella serie finale per lo scudetto di Serie A. Stasera, nella già decisiva Gara 5 contro l'Olimpia Milano, un altro ko significherebbe scucirsi dalle canotte il tricolore conquistato l'anno scorso, consegnandolo proprio agli avversari battuti nella passata stagione.

Si tornerà a giocare alla Segafredo Arena di Bologna, in cui gli uomini di coach Ettore Messina riuscirono a passare già nel primo match della serie, violando il parquet degli emiliani per la prima volta assoluta in stagione. Dopo l'immediato punto dell'1-1 piazzato dalla squadra di Sergio Scariolo, al Forum di Assago quasi non c'è stata storia: due vittorie su due per i biancorossi, l'ultima conquistata grazie ad un quarto periodo da fantascienza chiuso sul 22-7.

Protagonista fin qui della serie uno Shavon Shields stellare, che sta viaggiando ad una media di 18.3 e 5.0 rimbalzi a partita, con una valutazione di 19.8. Anche le percentuali dell'ala danese sono da stropicciarsi gli occhi: 23 su 40 da due (58%), 6 su 11 da tre (55%) e 9 su 11 ai tiri liberi (82%). Insomma, un vero e proprio martello nei primi 4 episodi.

Le 'Vu Nere' avranno bisogno di un attenzione particolare per provare ad arginare il talento di Shields, ma Milano ha dimostrato fin qui di essere squadra più organizzata, all'interno della quale tutti, a turno, sanno diventare protagonisti. Dall'altra parte Scariolo ha invece incontrato più difficoltà, ricevendo un grande apporto da Toko Shengelia, ma perdendo un po' per strada i vari Teodosic e Hackett, che hanno dimostrato di sapersi accendere solo a tratti. Ora però c'è l'ultima possibilità per concedersi ancora qualche speranza e tornare a Milano almeno per Gara 6, altrimenti l'Olimpia potrà festeggiare il tricolore già da stasera.

