Stasera Germania-Italia, Mancini: ancora giovani in campo

Altra sfida di prestigio, altra formazione inedita. Gli esperimenti di Roberto Mancini in questa Nations League proseguono anche in terra tedesca, dove gli azzurri giocheranno l'ultima gara di questo mini-ciclo per poi rompere le righe e ritrovarsi a settembre, nel bel mezzo della nuova stagione.

A Monchengladbach l'Italia si presenta da prima nel girone e spera di poter cogliere un risultato positivo pure contro la Germania. Le ultime prestazioni offerte fanno ben sperare, ma il ct in questo momento più che all'immediato lavora in prospettiva, in ottica Euro 2024 e Mondiale 2026. Ecco quindi che la partita con la squadra di Flick diventa l'ultima occasione per vedere qualche ragazzo che potrebbe far parte della Nazionale del futuro.

"Metterò giocatori freschi - ha annunciato il ct Mancini in conferenza stampa -. E' l'ultima e non è facile. La Germania gioca bene, forse anche meglio rispetto al passato. Hanno tanti giocatori di talento e hanno un ottimo possesso palla. Tengono bene il campo, stanno alti, pressano: sono una delle squadre migliori”.

Potrebbe essere arrivato il turno di Scalvini, Luiz Felipe e Caprari: "Cercherò di far debuttare tutti e tre anche perché crediamo molto in loro. Scalvini è molto bravo, tecnico, ha un bel fisico e può giocare in due ruoli. Deve solo fare esperienza, diventerà un grandissimo calciatore. Luiz Felipe può diventare importante così come Caprari, che è stato infortunato per 15 giorni”.

Mancini ha sottolineato l'importanza di aver potuto seguire da vicino i più giovani e i veterani del gruppo in questo raduno di venti giorni.

"Abbiamo avuto segnali positivi da ragazzi giovani che non avevano mai giocato insieme - ha evidenziato - Ho visto personalità nei più giovani, la voglia di mettersi in mostra, di andare in campo e giocare senza paura anche contro calciatori che giocano in Champions League da una vita. Queste è stata una cosa bella. La strada è sempre ripida, c'è da lavorare. Vogliamo diventare una squadra forte come quella che ha vinto l'Europeo, finché non siamo a quei livelli c'è da lavorare molto".

Intanto accoglienza calorosa per gli azzurri a Dusseldorf. Dopo l’ultima sessione di allenamento, Mancini si è fermata a firmare autografi ad alcuni ragazzi fuori dal centro sportivo. Un tifoso ha chiesto al ct di tornare ad allenare la squadra turca del Galatasaray.