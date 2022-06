Stasera la nazionale italiana esordisce in Nations League contro la Germania

Per il Commissario Tecnico Roberto Mancini stasera sarà la 50esima presenza sulla panchina della nazionale. Una ricorrenza che avrebbe voluto festeggiare in maniera migliore e non con il fresco ricordo dell’eliminazione dai prossimi campionati del mondo che si svolgeranno questa estate in Qatar. Ma stasera riparte anche una nuova avventura e l’Italia gioca contro la Germania per l'esordio in Nations League.

Già decisa la formazione che entrerà in campo: Donnarumma in porta, difesa a 4 con Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; 3 a centrocampo, Frattesi, Cristante e Tonali e 3 in attacco Politano, Scamacca e Pellegrini.

Nessun giocatore della Juventus quindi in campo dal primo minuto e l’inserimento del centrocampista del Sassuolo: "E' diverso tempo che gioca in campionato, è già stato con noi, è un centrocampista completo, che deve crescere, deve fare esperienza internazionale però è un giocatore con caratteristiche importanti, duttile. – ha detto Mancini - L'Italia deve fare la sua partita, deve cercare di giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi che sono una formazione straordinaria, ma noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e cercare di ripartire bene".