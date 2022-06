Stasera primo atto della finale tra Padova e Palermo

Primo atto della doppia sfida per conquistare l'ultimo posto disponibile in serie B. Padova e Palermo si contendono il sogno del ritorno in quella cadetteria salutata, insieme, nel 2019. I biancoscudati sono al secondo assalto consecutivo: l'anno scorso epilogo sfortunato ai rigori contro l'Alessandria.



I siciliani, passati attraverso un doloroso fallimento societario, sono protagonisti di un finale di stagione esaltante: in serie positiva da 15 gare e successi esterni nelle ultime 5 trasferte.

Fari puntati sul patavino Chiricò (decisivo contro il Catanzaro); sul rosanero Brunori (re del gol del calcio italiano professionistico nell'anno solare 2022) e naturalmente sui due allenatori: Massimo Oddo e Silvio Baldini. Stadio Euganeo sold out. Calcio d'inizio alle 21 con diretta streaming su RaiNews.it.