Stoltenberg: al via adesione di Svezia e Finlandia. Minacce del Cremlino? Abbiamo "preso nota"

Abbiamo appena completato un summit che ha portato a decisioni profonde", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella conferenza conclusiva del vertice dell'Alleanza a Madrid. Innanzitutto, è stato confermato il “sostegno a lungo termine all'Ucraina” ed è stata sancita l'adesione di Svezia e Finlandia: il protocollo formale verrà avviato martedì. Rispetto alle parole di Putin alla televisione russa, per il quale “se i contingenti militari e le infrastrutture” della Nato “saranno dispiegati” in Svezia e Finlandia, Mosca dovrà “rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti”, Stoltenberg dice che l'Alleanza ne ha “preso nota” ma “questo non cambia la posizione sull'adesione” dei due paesi scandinavi: "Siamo pronti a proteggere ogni alleato, siamo pronti per ogni eventualità".

Tra i temi sul tavolo, gli “sforzi per mitigare la crisi alimentare portando il grano fuori dall'Ucraina via terra e via mare”, prosegue il segretario generale. In particolare, Turchia e Grecia sono "pronte" a fornire navi per trasportare le derrate di grano. La crisi alimentare è una minaccia che è "diretta conseguenza" dell'invasione russa dell'Ucraina, "prezzi del cibo stanno toccando massimi storici in diversi paesi che dipendono dall'Ucraina in modo sostanziale". Stoltenberg ha inoltre sottolineato che "non sono le sanzioni" a provocare la crisi alimentare, ma "la guerra", "la crisi alimentare può finire se finisce la guerra e la guerra finirebbe domani se Putin ritirasse le sue forze"