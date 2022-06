Un'Italia bella ma imprecisa pareggia 1-1 con la Svezia, sprecato il primo match point

Occasioni a non finire nel finale di gara nello stadio Olympia di Helsingborg per gli azzurrini che però non vanno oltre l’1-1 (1-0) in casa della Svezia e sprecano il primo match point per la qualificazione al prossimo Europeo di Under 21. Questo risultato dà all'Italia la certezza di andare agli spareggi. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Gustafsson al 9' del primo tempo replica Rovella su rigore al 13' della ripresa. Gli azzurrini guidati da Nicolato salgono così a 21 punti, con l'Irlanda staccata due lunghezze. Martedì ad Ascoli è in programma lo scontro diretto proprio con l'Irlanda che vale il pass diretto per l'Europeo Under 21.

L’arbitro belga Nathan Verboomen dà il via a Svezia-Italia Under 21 a Helsingborg, nona partita azzurra del gruppo F delle qualificazioni europee. Inizia subito non bene per gli azzurrini di mister Nicolato: al 2’ gomitata al viso per Lovato, soccorso dai sanitari in campo con una borsa del ghiaccio. Lentamente poi si rialza per uscire dal campo, ma resta segnato dalla gran botta subita. Passano pochi minuti e la Svezia va in rete. Al 9’ angolo dalla destra della Svezia, Vagic mette alla in mezzo e Cambiaso sbaglia il rinvio. Sul secondo palo va al tiro Gustafsson e con la deviazione decisiva e involontaria di Parisi il portiere Plizzari è battuto: Svezia-Italia 1-0. Stenta ad arrivare la reazione italiana, grazie anche al buon lavoro di contenimento della Svezia. Al 20’ cambio forzato. Alla fine Lovato si deve arrendere e lascia il campo a Viti. Ancora un pericolo per la porta azzurra. Al 26’ gran botta dalla distanza di Walemark che riesce a liberarsi dalla marcatura azzurra, ma c'è una deviazione e conseguente calcio d’angolo. Al 28’ ammonizione, cartellino giallo per Ousou dopo un intervento scomposto su Pellegri. Già ammonito anche l’altro centrale svedese Vagic. Al 35’, in una fase di gioco che vede l'Italia costruire bene le trame per arrivare sotto porta avversaria, gli azzurri reclamano rigore per un fallo di mano in area, l’arbitro fa giocare. 36’ Sul seguente calcio d’angolo dalla destra di Rovella palla sulla testa di Pirola che tutto solo incorna con decisione e chiama all’intervento Brolin, che respinge. Al 38’ Nygren si invola verso l’area azzurra scappando nel corpo a corpo con Pirola, scarta Plizzari, ma si allarga troppo sulla sinistra: arrivano i difensori, e Plizzari salva in tuffo, occasione sventata. 45’ Saranno due i minuti di recupero. Finisce il primo tempo sul risultato di Svezia-Italia 1-0, decide la rete casalinga in avvio su tiro di Gustafsson con deviazione di Parisi.

Si riparte con lo stesso undici del primo tempo. Nessuna sostituzione nell'intervallo. Ma la musica è cambiata. Al 52’ tenta la conclusione Parisi, finisce largo sulla sinistra. 56’ calcio di rigore per l'Italia. Parisi attacca l’area, su di lui l’intervento di Holm: per l’arbitro Verboomen è rigore. Al 57’ il goal: a tirare il rigore c’è Rovella, che calcia sulla sua sinistra: intuisce Brolin ma il tiro è ben angolato ed è gol. Svezia-Italia 1-1. Al 60’ ammonizione anche per Holm per un intervento scorretto. Al 61’ fallo da ultimo uomo su Rovella di Ousou già ammonito, l’arbitro lo grazia e al 63’ cartellino giallo per Pirola per un intervento su Sarr. Al 66’ cambio per la Svezia in campo Bardghji al posto di Al Hajj e al 70’ altro cambio per la Svezia, con Abraham al posto di Walemark. Al 76’ Pellegri lascia il campo a Sebastiano Esposito. 77’ Parisi riconquista una palla nell’area avversaria e decentrato sulla sinistra fa partire un diagonale forte e impreciso. Due minuti dopo Cambiaghi arriva su un rimpallo in area e attacca la porta, poi cerca il primo palo col destro ma devia in angolo Brolin. All'81’ bravissimo Esposito a girarsi in area su invito di Cambiaghi, il suo rasoterra è deviato provvidenzialmente in angolo da Brolin. Su corner ancora Esposito di testa sul primo palo manda alto di poco. All'85’ dentro Gaetano al posto di Bove- Continua l'arrembaggio dell'Italia. All'87’ gran mancino di Cambiaso che in area si libera al tiro, fuori di poco oltre il primo palo. 88’: rosso diretto per Holm e cartellino giallo per Rovella dopo uno scontro a metà campo. Al 91’ gran palla sulla sinistra per Parisi che fa partire il diagonale, respinto in angolo da Brolin. Finisce 1-1 con l'Italia che recrimina sui troppi errori nella fase realizzativa. La conquista dell'accesso diretto alla fase finale di Euro 2023 è rimandata solo di qualche giorno.