Sviatohirsk: dopo l'incendio della grande chiesa ortodossa, i religiosi rimangono fedeli a Kirill

Mentre si intensifica la guerra in tutta la regione del Donbass ieri il presidente ucraino Volodomir Zelensky, come riportato su Twitter dal Kiev Indipendent, ha fatto sapere che dall’inizio della guerra "113 chiese sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti da parte della Russia. Tra loro ci sono chiese sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale, ma che non hanno resistito all’occupazione russa". Sabato scorso in particolare è stato bombardato l’Eremo di Ognissanti della Santa Dormizione di Sviatohirsk Lavra nel Donetsk. Mosca e Kiev si sono incolpate a vicenda per l'incendio che ha distrutto la chiesa principale di legno in un monastero che è uno dei cinque siti cristiani ortodossi più sacri dell'Ucraina.

Secondo Zelensky, qui i russi hanno bombardato anche se sapevano bene che non ci fossero presenti militari nella struttura, dove invece erano rifugiate 300 persone tra cui 60 bambini. Questi ultimi, per la polizia regionale non si sono potuti finora evacuare proprio perché la strada di accesso viene costantemente bombardata.

Il monastero del XVI secolo, che si trova sulla riva del fiume Siverskiy Donets, è stato colpito più volte in precedenza durante la guerra, l'ultima mercoledì, quando tre monaci sono stati uccisi e in tutto finora nella struttura hanno trovato la morte 4 religiosi dall'inizio della guerra.