Tacconi migliora: scrive un bigliettino d'amore alla moglie

"S+L love" ovvero le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola "amore" in inglese: è il testo del biglietto di Stefano Tacconi, scritto con grafia incerta, indirizzato alla moglie Laura, postato su una storia su Instagram dal figlio Andrea.

Il bigliettino è stato postato per dare un segnale del progressivo recupero dopo l'intervento cui è stato sottoposto il 6 giugno scorso l'ex portiere di Juventus e Nazionale. Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, già il 6 giugno aveva spiegato come si trattasse di un'operazione prevista del percorso di cura e, se non ci saranno complicazioni, ora potrà iniziare la riabilitazione.

Tacconi è ricoverato dal 23 aprile all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico.