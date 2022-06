Taiwan: Terremoto di magnitudo 6.0 nella zona orientale

Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato nella zona orientale di Taiwan. Lo rende noto l'Usgs (United States Geological Survey), aggiungendo che l'epicentro si trova a 38 chilometri da Hualien City ed ha una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Taiwan si trova vicino all'incrocio di due placche tettoniche, per questo è frequentemente soggetta a terremoti: nel 2016, nell'isola sono morte più di 100 persone a causa di un sisma. Nel 1999, hanno perso la vita più di 2000 persone per un terremoto di magnitudo 7.3.

Scossa di magnitudo 6.0 anche in Giappone

Terremoto di magnitudo 6.0 anche in Giappone. E' stato registrato nella Prefettura di Ishikawa. La scossa ha avuto epicentro in mare al largo della costa di Noto ed ipocentro a 10 chilometri di profondità. La Japan Meteorological Agency (Jma), non ha lanciato alcun allarme tsunami. Non risultano notizie di danni a persone o cose. Il sisma ha seguito di un giorno una scossa di analoga intensità avvenuta ieri nella stessa regione.