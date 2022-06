"Tamponi ai vip", indagato il governatore della Basilicata Vito Bardi

Indagati per peculato nell'inchiesta che ipotizza "una corsia privilegiata per l'accesso ai pochi tamponi disponibili" nei primi mesi della pandemia da Covid a marzo 2020.

L’indagine vede coinvolti il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, due dei suoi assessori in carica (i leghisti Francesco Fanelli e Donatella Merra), un consigliere regionale sempre della Lega e un’ ex assessore di Fratelli d' Italia, oltre ad alcuni dirigenti e collaboratori degli uffici regionali.

La notizia è stata riportta oggi su "Il Quotidiano del Sud". Le indagini sui tamponi privilegiati fanno parte di uno dei filoni di un'inchiesta, avviata nel 2019, con al centro un noto avvocato del capoluogo lucano, Raffaele De Bonis Cristalli, su un presunto sistema di scambi di favori tra uomini politici, amministratori e imprenditori.

"Mi preme ribadire la mia totale fiducia nella magistratura e la completa disponibilità nei confronti degli inquirenti per fare chiarezza su una vicenda che mi addolora molto e che riguarda un periodo - la pandemia - che ha segnato profondamente la mia vita, dato il mio impegno diretto e le mie enormi responsabilità dinanzi a un evento imprevisto e imprevedibile, nei confronti del quale ho investito tutte le mie energie unicamente per proteggere i lucani", ha scritto in una nota Bardi.