Taormina: il Presidente Mattarella inaugura l'opera "La farfalla dei Malavoglia" di Emilio Isgrò

La partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taobuk, insieme all'artista Emilio Isgrò, vuole essere un potente messaggio della centrale valenza storica e geopolitica della Sicilia, tanto più ora nello slancio della ripartenza globale post pandemica.

Il capo dello Stato ha presenziato alla celebrazione del centenario dalla morte di Giovanni Verga, uno dei padri della letteratura europea, con una riflessione sul ruolo del Sud - e della Sicilia - come epicentro culturale: finestra e crocevia di mondi. Così la XII edizione di Taobuk - Taormina International Book Festival in piazza IX Aprile è stata segnata dall'inaugurazione dell'installazione “La farfalla dei Malavoglia”.

L'anniversario di Verga, l’autore dei “vinti” e della “rassegnazione” che con le sue parole ha trasmesso la fotografia della società di quei tempi, diventa nell’opera di Isgrò l'occasione per una trasformazione. L'installazione infatti cancella questo senso di rassegnazione. La cancellatura non è rimozione, per il maestro siciliano nato a Barcellona Pozzo di Gotto, pittore e scultore di fama planetaria, noto per aver cancellato testi apparentemente inviolabili, dalla Divina commedia ai Promessi sposi alla Costituzione, ma è rimettere in discussione qualcosa per riaffermarla. Con più forza e con più significati. "La cancellatura - spiega infatti Emilio Isgrò- non è quell'atto distruttivo che si pensa. E' un dire no per poter dire un sì alle cose che contano, è un elemento di riflessione"

"Con 'La farfalla dei Malavoglia' ho voluto dare un messaggio di fiducia nel futuro, certo non può aiutare Draghi a risolvere il problema dello spread ma aiuta ad essere più leggeri". L'ha detto a Taormina Emilio Isgrò.

"La storia è fatta di errori - prosegue Isgrò - e le mie cancellature sono una distruzione dialettica in vista della ricostruzione migliore del presente. La cultura è fondamentale. Un paese che rispetta gli artisti è un grande paese. La cultura serve al dialogo umano. Ringrazio per la sua presenza il presidente Mattarella".

All'inaugurazione erano anche presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè e autorità militari e religiose.