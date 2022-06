Tempesta di pioggia, lampi e grandine all'atterraggio del jet di Elisabetta II

Disavventura senza conseguenze, ieri sera, per la Regina del Regno Unito Elisabetta II. Era in volo sul suo jet privato per rientrare a Londra dopo cinque giorni di riposo passato all residenza di Balmoral, nelle highlands scozzesi. Il veivolo è tuttavia stato costretto da una tempesta di pioggia, lampi e grandine a interrompere l'atterraggio alla pista della base Raf di Northolt, alle porte della capitale, e volare a mezz'aria per 15 minuti, in attesa che si placassero le intemperie. Poi la seconda manovra d'atterraggio, andata a buon fine.

"Il volo della Regina ha ritardato l'atterraggio a causa di un temporale, sono state seguite tutte le procedure corrette e non ci sono stati problemi di sicurezza", ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace. Poi la regina è stata prelevata e portata al castello di Windsor, a bordo di un Suv 4x4, con uno dei suoi amati cani corgi sul sedile posteriore: volto impassibile, in apparenza nient'affatto sconvolta è stata fotografata dietro il finestrino dell'auto.

Da domani entrano nel vivo le celebrazioni pubbliche per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno della monarca.