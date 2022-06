Una maratona di oltre quattro ore. Tanto è stato necessario al croato Marin Cilic per avere la meglio sul russo Andrey Rublev nei quarti di finale del Roland Garros. Cilic, campione agli Us Open del 2014, ha vinto in cinque set 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6.

Il croato, numero 23, affronterà Casper Ruud, numero 8 al mondo.

Ruud, infatti, ha battuto il danese Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3. E' il primo norvegese a qualificarsi per le semifinali in un Grande Slam.